14 Февраля 2022
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Сотрудники ГИБДД (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На нахождение детей за рулем могут ввести прямой запрет

В Госдуме планируется установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям.

Это касается тех случаев, когда ребенка сажают на колени к водителю и дают руль. Автор инициативе о запрете - депутат Татьяна Буцкая. Она считает, что часто такие правонарушения совершают блогеры, о чем говорят ролики в интернете.

По словам экспертов, несовершеннолетние не допускаются к вождению уже действующими правилами, однако учесть все такие инциденты сложно и норма не работает.

Специалисты предлагают увеличить штраф и временно лишать прав за рецидив, сообщают "Известия".

Ранее МВД РФ предложило снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Отмечается, что в некоторых регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами техосмотра.

Теги: автомобиль, штраф, водители



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