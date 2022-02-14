14 Февраля 2022
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Общество В России
кладбище, могилы, Чистопрудный, дерево, разрушения (2019) | Фото:Накануне.RU

Стоимость основных ритуальных услуг зафиксируют в России

В России будут зафиксированы цены на основные ритуальные услуги по регионам.

Положение о госрегулировании их стоимости предполагает проект закона о похоронном деле. Как сообщила зампред комитета Демы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, участвовавшая в работе над документом, сегодня цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество недобросовестных частных компаний, которые существенно завышают цены.

Инициатива также предполагает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умершего до их обращения в пункты приема заказов станет недопустимым.

Если законопроект будет принят, будут внесены изменения в КоАП, предполагающие штрафы, а также лишение права работать в сфере похоронного дела, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в Госдуме готовится законопроект о похоронном деле. Предлагается создать единый реестр похоронных контор и лицензировать деятельность ритуальных компаний с возможностью формирования тарифов на захоронение органами местного самоуправления. Словом, похороны вновь должны стать "госуслугами", без излишних частных поборов. На деле россиян может ожидать резкое повышение стоимости похоронных услуг, эта волна прокатится от Москвы по всей России, принося цены на подзахоронение — около 100 тыс. руб., на захоронение от 400 тыс., и таким образом, ритуальный рынок проваливается в новые 90-е.

Теги: похороны, ритуальные услуги



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Ранее 08.02.2022 01:00 Мск В Минстрое заявили, что пока не ознакомлены с законопроектом о похоронном деле


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