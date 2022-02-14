СМИ: игрушки и товары для творчества могут подорожать в 1,5 раза

Министерство промышленности и торговли России обратилось в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества.

Как следует из письма, речь идет, к примеру, о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх, самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами и других. Минпромторг подготовит проект постановления кабмина о проведении эксперимента на добровольной основе.

Как правило, такая мера проводится перед обязательным внедрением системы. Эксперимент должен стартовать 1 июня.

По данным АИДТ, объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 году превысил 43%. Введение маркировки может помочь с обелением рынка, но в распространении этой системы на все категории нет необходимости, пишут "Ведомости".

Как ожидается, игрушки и товары для творчества могут подорожать в 1,5 раза.

Ранее ассоциация "Винодельческий союз", в который входят предприятия "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и другие, обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с письмом. Участники рынка сообщили о нецелесообразности введения маркировки "Честный знак" для винодельческой продукции.