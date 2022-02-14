14 Февраля 2022
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Политика В России
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В МИД РФ готовятся направить проект обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР

14 февраля совет Госдумы обсудит, как быть с проектом обращения палаты к президенту России о необходимости признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Проект постановления об обращении к главе государства депутаты КПРФ внесли в нижнюю палату парламента 19 января. Как следует из документа, признание ДНР и ЛНР даст основания "для обеспечения гарантий безопасности", защиты жителей этих территорий от "внешних угроз", "политики геноцида", а также укрепления региональной стабильности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, существует два варианта действий: рассмотреть проект постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов.

Как сообщили источники "Ведомостей" в Госдуме, сейчас предпочтительным выглядит именно второй вариант.

Ранее Володин в резких выражениях, но при этом довольно обтекаемо прокомментировал предложенное КПРФ обращение к президенту о признании независимости ЛНР и ДНР. Судя по всему, "Единая Россия", от которой, в итоге, и будет зависеть принятие окончательного решения, пока не готова высказаться за одобрение обращения и будет ждать реакции правительства и Кремля.

Теги: ДНР, ЛНР, Госдума



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Ранее 11.02.2022 08:16 Мск Володин рассказал о позиции фракций Госдумы по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
Ранее 10.02.2022 15:00 Мск Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения о признании независимости ЛДНР - Зюганов


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