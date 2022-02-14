Олимпиада вынудила Китай до середины марта остановить заводы в Пекине

Задержки грузов, которые доставляют в Россию автотранспортом из Китая, выросли в среднем до 14 дней.

Как сообщили представители автоперевозчиков и подтвердили в ассоциации "Сообщество топ-менеджеров логистических компаний" (СТМЛК), к проблеме перевозок из-за эпидемии коронавируса прибавились и "олимпийские" ограничения.

Товар с заводов и фабрик в Пекине можно будет забрать только после 14 марта из-за проведения зимних Игр и Паралимпийских игр. Кроме того, из-за новых вспышек COVID-19 в январе – феврале в китайских городах Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Гуанчжоу и провинции Хэнань перемещение между некоторыми регионами КИтая приостановлено, что увеличивает сроки доставки грузов внутри страны, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, свыше 2 тыс. российских большегрузов ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.