14 Февраля 2022
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пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

СКР заинтересовался сообщениями о преследовании мужчиной детей в Смоленске

Следственные органы в Смоленской области проверяют сообщения в социальных сетях о  странном поведении неизвестного мужчины, который преследует детей в микрорайоне Королевка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР, 13 февраля в социальных сетях появились сообщения о том, что в микрорайоне Королевка города Смоленска мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. В ходе доследственной проверки установят все обстоятельства произошедшего.

Жители Королевки выразили обеспокоенность тем, что мужчина подозрительно ведёт себя рядом с детьми. По словам местных жителей, неизвестный якобы пытался увести с автобусной остановки школьницу, а из сквера — мальчика.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.

Теги: следственный комитет, дети



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