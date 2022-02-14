Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери при пожаре в Ивановской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, как установлено, из-за халатности сотрудников органов системы профилактики не были приняты меры по своевременному изъятию из семьи несовершеннолетних, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что впоследствии привело к их гибели.

Пожар в частном доме в Юрьевце произошел утром 13 февраля. В ходе тушения пожара были найдены тела четверых детей в возрасте от одного года до 10 лет. Также под завалами нашли тело 30-летней женщины - матери погибших.

Ранее в Челябинской области в одном из многоквартирных домов Южноуральска при пожаре погиб трехлетний ребенок.