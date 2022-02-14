14 Февраля 2022
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Происшествия Центральный ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери при пожаре в Ивановской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в городе Юрьевец Ивановской области.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, как установлено, из-за халатности сотрудников органов системы профилактики не были приняты меры по своевременному изъятию из семьи несовершеннолетних, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что впоследствии привело к их гибели.

Пожар в частном доме в Юрьевце произошел утром 13 февраля. В ходе тушения пожара были найдены тела четверых детей в возрасте от одного года до 10 лет. Также под завалами нашли тело 30-летней женщины - матери погибших.

Ранее в Челябинской области в одном из многоквартирных домов Южноуральска при пожаре погиб трехлетний ребенок

Теги: Бастрыкин, СКР, пожар, дети



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