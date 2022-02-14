CAS заслушал дело Валиевой

В комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) завершились слушания, на которых принималось решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на зимних Играх в Пекине.

Спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил. Судьями на слушаниях были представители США, Италии и Словении. Россиянка дала показания по видеосвязи.

Решение о допуске будет объявлено 14 февраля.

Одиночные соревнования, на которых должна выступать фигуристка на Олимпиаде, должны состояться на 15 февраля, сообщает "Коммерсант".

Напомним, что декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещенного препарата "триметазидин". Сейчас Международный Олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытаются опротестовать участие россиянки в Олимпиаде-2022 в Пекине.