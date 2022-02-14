Медиков в Ишимбае попросили указать основания для увеличения доплат

В Ишимбайской ЦРБ работникам "скорой помощи" предложили подготовить письменные обоснования увеличения доплат за работу в ночное время и сверхурочные работы. В ЦРБ прошло первое заседание единого представительного органа (ЕПОР) работников для выработки предложений в трудовом споре фельдшеров отделения "скорой помощи" и работодателя. В комиссию ЕПОР вошли представители профсоюза медиков "Действие", предупреждавшие руководство больницы об "итальянской забастовке".

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С 4 февраля сотрудники "скорой помощи" ГБУЗ РБ "Ишимбайская центральная городская больница" начали "итальянскую забастовку", они работали только на одну ставку, но решили продолжить выезды в неукомплектованных бригадах из-за роста заболеваемости ковидом. Вскоре трое организаторов акции были уволены, теперь это решение будет оспариваться в суде, а прокуратура уже встала на сторону медиков.

Тем временем, эксперты Фонда рабочей академии Марат Мигранов и Полина Кошкина подсчитали основные затраты на воспроизводство работника и членов его семьи за время трудовой деятельности применительно к Ишимбаю.

За основу был взят следующий подход: расходы семьи из пяти человек (двое взрослых и трое детей), обеспечивающей воспроизводство рабочей силы, складываются за период в 25 лет, а получившаяся сумма делится на 300 месяцев (25 лет*12 месяцев). В расходы включаются: квартира, автомобиль (с учётом процентов по кредитам), еда, расходы не лечение и т.д. И если оттолкнуться от этого, то с текущими ценами в Ишимбае минимальная зарплата на одного работающего в семье из пяти человек после вычета НДФЛ должна была бы составлять 227 579 рублей в месяц.

Как отмечают в РПР, этот расчёт отражает уровень заработной платы, необходимый для преодоления демографического кризиса и улучшения положения трудящихся Ишимбая. Причём, по данным авторов исследования, это именно "минимально необходимая при нынешних ценах заработная плата", без сверхурочных и работы в ночное время.

На сегодняшний день зарплаты молодых фельдшеров в ишимбайском отделении "скорой помощи" составляют 18-19 тыс. руб., а опытных специалистов — 29 тыс. руб. в месяц. Впрочем, конечно же, эти зарплаты далеки от тех, которые рассчитали в Фонде рабочей академии, не только применительно к Ишимбаю, но и всей стране.