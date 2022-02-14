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Хакеры группировки Lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мистер Икс, Карапузик и Койот". Хакерам из группы Lurk вынесли приговор

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор фигурантам громкого дела хакерской группировки Lurk. Все они признаны виновными и получили крупные сроки.

1 июня 2016 года стало известно о задержании группы программистов, операцию провела ФСБ совместно с МВД. Было задержано около 50 жителей нескольких регионов России, а уголовные дела завели только на 23 из них. Молодых людей обвинили в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний. В 2017 году Константин Козловский, так называемый идейный вдохновитель группировки, заявлял в Московском городском суде, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Хакеры группировки Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

На днях Козловский выступил с последним словом в Кировском районном суде Екатеринбурга. Он заявил, что дело появилось из-за американских агентов, которые якобы каким-то образом оказались его "кураторами" в ФСБ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня в ходе заседания суд назвал именно самого Козловского организатором группы Lurk. В ней было несколько подразделений: разработчики, тестировщики, взломщики, обнальщики.

При этом у каждого подразделения также был свой руководитель. Озвучены были и некоторые псевдонимы, под которыми действовали члены группировки: Мистер Икс, Карапузик, Койот. Кто из обвиняемых скрывается под ними, осталось неизвестным.

Также судья отметила, что доводы обвиняемых об оказании на них давления со стороны силовиков не нашли своего подтверждения.

При этом все участники группы признаны вменяемыми, однако у Константина Козловского и Сергея Константинова было обнаружено смешанное расстройство личности, которое не нуждается в медицинском вмешательстве. А в ходе обыска дома Геннадия Кобыльского были найдены пакеты с веществами растительного происхождения, экспертиза показала, что это каннабис.

Константин Козловский, судебное заседание, дело хакерской группы lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

В целом же все участники впервые привлекаются к уголовной ответственности и характеризуются положительно. Часть из них активно сотрудничала со следствием. Так, Николай Виноградов написал чистосердечное признание и "сдал" остальных соучастников. Суд отметил, что его показания очень помогли в расследовании. В раскрытии дела активно помогал и Константин Мельник.

В суд поступили иски от различных организаций о взыскании с фигурантов причиненного ущерба. Речь в них идет о сотнях миллионов рублей. Суд эти иски удовлетворил, впрочем, некоторые - частично. Часть денег пострадавшим банкам уже вернули. По решению суда счета и имущество обвиняемых арестованы. Деньги, которые находятся на них, будут взысканы в счет возмещения ущерба. Это же касается и имущества - в основном автомобилей.

В ходе заседания все участники группы были признаны виновными. Валентине Рякиной предоставили отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

приговор по делу Lurk(2022)|Фото: Накануне.RU

Константин Козловский получил 14 лет строгого режима с ограничением свободы на один год. Ему зачли срок содержания под стражей.

Остальные получили следующее наказание (обновляется по ходу оглашения приговора):

  • Максим Борисенко - 7 лет 9 месяцев общего режима с последующим ограничением свободы;
  • Николай Виноградов - 8 лет общего режима с ограничением свободы на полгода;
  • Ильдар Габдульянов - 8 лет общего режима с ограничением свободы шесть месяцев;
  • Артем Галяутдинов - 8 лет общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев
  • Александр Гуляев - 9 лет общего режима с ограничением свободы на полгода
  • Александр Еремин - 8 лет общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев
  • Геннадий Кобыльский - 12,5 лет строгого с ограничением свободы на один год;
  • Георгий Кобыльский - 5,5 лет общего режима с ограничением свободы шесть месяцев;
  • Сергей Константинов - 6 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Константин Мельник - 6 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде;
  • Игорь Попов - 13 лет строгого режима с ограничением свободы на один год;
  • Валентина Рякина - 5,5 лет лишения свободы с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Иван Савенков - 9 лет общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Андрей Сапегин - 8 лет общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Александр Сафонов - 9 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на срок полгода;
  • Евгений Селиванов - 7 лет 5 месяцев с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Дмитрий Силкин - 5 лет 1 месяц в колонии общего режима с ограничением свободы на полгода;
  • Алексей Тесленко - 8 лет общего режима и ограничение свободы на шесть месяцев;
  • Виталий Федоров - 8 лет общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев;
  • Георгий Чантурия - 9 лет общего режима с ограничением свободы на полгода.

Хакеры Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: хакеры, Lurk, суд, Константин Козловский



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