Украина попросила встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа

Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Россия не ответила на ваш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, мы делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов, чтобы обсудить её усиление и передислокацию вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия всерьёз говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить своё обязательство по обеспечению военной прозрачности в целях деэскалации напряженности и повышения безопасности для всех", - написал в своём Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее по инициативе французской стороны состоялась встреча Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Прошёл углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учётом бесед Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств.

Отдельно Путин и Макрон обсудили якобы планируемое российское "вторжение" на Украину. В Кремле назвали подобные заявления "провокационными спекуляциями, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе". В итоге президенты договорились и дальше держать данные вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне.