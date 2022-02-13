13 Февраля 2022
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Общество Москва
Народный сход, Троицкий лес (2022) | Фото: vk.com/troitsk_les

В Москве прошёл народный сход защитников Троицкого леса

В Москве в Троицком лесу состоялся народный сход, участники которого выступили против вырубки деревьев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Запись схода появилась в сети. Мероприятие продолжалось два часа. Среди выступавших был депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. Он назвал защитников леса "большими молодцами".

"Направил запросы с требованием прекратить полицейский беспредел, когда силовики не реагируют на преступления, совершаемые в отношении защитников леса. Мы должны разговаривать с представителями власти, предлагать им альтернативные решения проблем", - сказал Ступин.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Ранее лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады.

На прошлой неделе народный сход в Троицком лесу посетил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. В беседе с корреспондентом Накануне.RU он заявил, что проблема вырубки леса является системной.

Теги: Троицкий лес, народный сход



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