Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине

Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую награду Олимпиады в Пекине.

В финальном забеге на 500 метров выиграла представительница США Эрин Джексон (37,04 секунды), серебро досталось японке Михо Такаги (+0,08). Россиянка уступила первому месту 0,17 секунды.

Для 30-летней Голиковой это первая олимпийская медаль в карьере. В прошлом году Ангелина выиграл золото чемпионата мира на данной дистанции.