Конькобежка Голикова завоевала бронзу Олимпиады в Пекине
Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую награду Олимпиады в Пекине.
В финальном забеге на 500 метров выиграла представительница США Эрин Джексон (37,04 секунды), серебро досталось японке Михо Такаги (+0,08). Россиянка уступила первому месту 0,17 секунды.
Для 30-летней Голиковой это первая олимпийская медаль в карьере. В прошлом году Ангелина выиграл золото чемпионата мира на данной дистанции.
У НАС ЕЩЕ ОДНА БРОНЗА 🥉— Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022
Ангелина Голикова в очередной раз доказала, насколько она великолепная спринтерша 😍
К победе на прошлогоднем ЧМ теперь Лина добавила еще бронзу Игр в Пекине. Класс, класс, класс 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bJ2CO6igVG