Ивлиев стал вторым в шорт-треке на дистанции 500 метров на ОИ

Россиянин Константин Ивлиев стал вторым в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Для 21-летнего спортсмена это первая Олимпиада. В финале Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Его опередил только представитель Венгрии Шаоан Лю (40,338), тбронзовая награда досталась канадцу Стивену Дюбуа (40,669 с).

ДА! У НАС ЕЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ 🥈



Константин Ивлиев шикарно провел финальный забег в шорт-треке на 500 метров и завоевал серебро. СЕРЕБРО 🥳🥳🥳



МОЛОДЕЦ! Костя, учти, сегодня ты стал любимчиком огромной страны 😉 pic.twitter.com/ZVQ6539cQ0 — Матч ТВ (@MatchTV) February 13, 2022