13 Февраля 2022
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Спорт
Константин Ивлиев, Шаоан Лю на Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Олимпийский комитет России

Ивлиев стал вторым в шорт-треке на дистанции 500 метров на ОИ

Россиянин Константин Ивлиев стал вторым в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Для 21-летнего спортсмена это первая Олимпиада. В финале Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Его опередил только представитель Венгрии Шаоан Лю (40,338), тбронзовая награда досталась канадцу Стивену Дюбуа (40,669 с).

Теги: Константин Ивлиев, Олимпийские игры в Пекине, шорт-трек, серебряная медаль



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