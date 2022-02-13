По прохожим в Среднеуральске огня не вели - пенсионер стрелял в супругу

Стрельбы по прохожим в Среднеуральске не было – выстрелов было два, и оба прозвучали в квартире. Один из них стал смертельным для супруги предполагаемого стрелка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 28 города Среднеуральска в 13.12 13 февраля от гражданина, который знаком с подозреваемым. Сообщалось о том, что мужчина убил собственную супругу. Личный состав территориального ОВД был сразу же поднят по тревоге", - сообщил глава пресс-службы управления МВДпо Свердловской области Валерий Горелых.

Микрорайон, где всё случилось, оцепили, создав зону безопасности. В оцеплении задействовалось порядка 60 полицейских.

"С подозреваемым представители МВД два часа вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие. И только после этого гражданина удалось задержать, сопротивление силовикам он не оказывал. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель 1954 г.р., а убитой женщиной – его супруга 1956 г.р., оба пенсионеры. По предварительным данным, стрельба шла из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. "Ствол" изъят. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим – это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвёл два выстрела (один – в супругу, ещё один – в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого. Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП снято", - сказал Горелых.

Старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия – квартиры, где жилы супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу. Подозреваемый уже задержан, с его участием планируется провести комплекс процессуальных действий, в том числе предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. Причина убийства мужем своей супруги выясняется в ходе расследования (в качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного)", - отметил Шульга.