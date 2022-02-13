13 Февраля 2022
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Общество Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

Небо над Украиной остаётся открытым, - Министерство инфраструктуры

Небо над Украиной остаётся открытым, государство работает над предупреждением о рисках для авиаперевозчиков, сообщили Накануне.RU в Министерстве инфраструктуры Украины.

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, и закрытие воздушного пространства – суверенное право Украины, соответствующее решение не принято, отметили в министерстве.

Большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений. В частности, в настоящее время 29 иностранных авиакомпаний выполняют рейсы из 34 стран. Некоторые перевозчики испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках. Государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпании. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, а также рынки капитала уязвимы для информационного поля. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и наши международные партнеры работают над совместными решениями. При необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за рубежа", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Теги: Полёты, самолёт, Украина



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