13 Февраля 2022
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Спорт В России
Эдуард Латыпов на финише в смешанной эстафете в рамках пятого этапа Кубка мира в германском Оберхофе (2021) | Фото: Manzoni/IBU

Латыпов завоевал бронзовую награду в пасьюте на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В гонке преследования Эдуард стартовал 11-м, но сумел отыграть несколько позиций и навязать борьбу за медаль. Латыпов преодолел три огневых рубежа на ноль и допустил промах только на последней "стойке". Золотая награда досталась французу Кентену Фийону Майе, серебро – у норвежца Тарье Бё. Для российских биатлонистов это вторая награда на Олимпийских играх в Китае.

Напомним, ранее биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали "бронзу" в смешанной эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине. На последнем этапе Латыпов шел первым и только перед самым финишем пропустил вперед представителей Норвегии и Франции.

Теги: Эдуард Латыпов, Олимпиада, биатлон, гонка преследования, бронзовая медаль



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Ранее 05.02.2022 13:13 Мск Российские биатлонисты завоевали "бронзу" в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине


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