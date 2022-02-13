Латыпов завоевал бронзовую награду в пасьюте на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В гонке преследования Эдуард стартовал 11-м, но сумел отыграть несколько позиций и навязать борьбу за медаль. Латыпов преодолел три огневых рубежа на ноль и допустил промах только на последней "стойке". Золотая награда досталась французу Кентену Фийону Майе, серебро – у норвежца Тарье Бё. Для российских биатлонистов это вторая награда на Олимпийских играх в Китае.

Напомним, ранее биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали "бронзу" в смешанной эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине. На последнем этапе Латыпов шел первым и только перед самым финишем пропустил вперед представителей Норвегии и Франции.