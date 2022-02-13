В ситуации вокруг школы в Кетово проиграли все, - губернатор Курганской области

13 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Курганская область
Кетово (2016) | Фото:Накануне.RU

В ситуации вокруг школы в Кетово проиграли все, - губернатор Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице "Вконтакте" подробно высказался о ситуации со школой в Кетово. Глава региона полагает, что в сложившейся ситуации проиграли все – и местные жители, дети которых могли бы уже учиться в новой школе, и строители, потому что за время конфликта подорожали стройматериалы, а стоимость здания осталась прежней, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Начал он своё повествование с напоминания о том, что "предпочитает не комментировать ситуации в процессе, а высказываться, когда вопрос решён или наметились пути его решения". Шумков напомнил, что согласовали строительство школы и начали его в 2017-м.

"Сама стройка не была государственным заказом. Предполагалось, что застройщик самостоятельно, за свой счёт построит школу и по заранее определённой сумме поставит её местной администрации. Оценка строительной экспертизы проекта перед его началом составила 775 млн руб. После этого застройщик несколько раз вносил корректировки, в том числе те, что могли повлечь частичное снижение строительной стоимости. В сам нацпроект ещё в 2018 г. была внесена сумма в 734 млн руб. Сам застройщик до завершения проекта также письменно и официально уведомлял администрацию о готовности реализовать объект за 755 млн руб.", - написал Шумков.

Независимая оценка, заказанная администрацией Кетовского района, подтвердила сумму в 738 млн руб. (без учёта котельной, которую застройщик не планировал реализовывать, а также с частичным оснащением – мебель, оборудование и т.д.). Любая попытка "покачать цену", уже внесённую в нацпроект и подтверждённую документами, на тот момент смотрелась бы откровенно "криво" вне зависимости от обоснований и подоплеки.

"Несколько раз администрация района направляла официальные предложения по выкупу объекта. Было проведено более десятка совместных встреч на различных площадках с целью найти понятные варианты решения вопроса. К сожалению, безрезультатно. А далее – почти полтора г. постоянных попыток надавить на администрацию и правительство с целью получить желаемый объем финансирования. Общественники-пикетчики, телеграм-каналы, политтехнологи, кампания в СМИ – всё это дело недешевое, и могло бы пойти на лучшие цели в виде дополнительных улучшений для детей либо на снижение стоимости школы", - отметил губернатор.

Власти "отчасти предвидели такую ситуацию".

"С декабря 2018 г., ознакомившись с подходами отдельных представителей местной "элиты", выражавшихся в виде попыток "замутить интрижку" да "наказать бюджет", несколько раз публично сказал: "Завязывайте". Дословно. Такой же сигнал был транслирован отдельным "особо одаренным" экс-управленцам, действия которых, к сожалению, нередко напоминали повадки "сельской ОПГ". А в марте 2019 г. ещё раз зафиксировал подходы в своем публичном выступлении, назвав его "Честный разговор", где подвёл итоги того, что произошло с регионом и как нам всем нужно выходить из этой ситуации", - написал Шумков.

В августе 2020 г., перед завершением объекта, Шумков "специально повторил это отдельно в части новой школы", но, по его словам, "услышали не все"

"Далее было то, что было. 1 февраля 2022 г. дополнительно ещё раз было предложено нескольким участникам процесса, включая пару "бескорыстных фрилансеров", достойно и законно выйти из этой ситуации. Благодарен основным участникам процесса за то, что им хватило ума и мужества пойти навстречу, сделав соответствующие публичные же заявления. Понимаю, что сама ситуация во многом стала возможной ввиду совокупности причин, включая то, что определенные предыдущие "кривые-косые" процессы в регионе, а бюджет в качестве "кассы взаимопомощи для отдельных избранных" еще "по накатанной" кем-то могли восприниматься в качестве нормы. Потому еще раз искренне благодарю всех, кто понял и поддержал единственный вариант законного решения данной проблемы. Это, действительно, хороший шаг", - написал губернатор.

Сейчас создана рабочая группа для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы, чтобы она работала на благо жителей районного центра.

"Кто-то выиграл в этой ситуации? Нет. Проиграли местные жители, дети которых могли бы уже год ходить в новую школу. Проиграл застройщик – с учётом резкого роста стоимости строительных материалов и ускоренной инфляции при любом возможном номинале он, в лучшем случае, получит те же средства, что и полтора года назад. Ничего не выиграли правительство и местная администрация, которым год подряд пришлось регулярно отвлекаться на эту ситуацию вместо запуска нового социального объекта", - полагает Шумков.

Властям региона пришлось полтора года "многократно пояснять смысл слова "завязывайте", не раз произнесенного с 2018-го".

"Потому что с государством, каким бы оно ни было и как бы мы его ни воспринимали – бедным или богатым, щедрым или не очень – не имеет смысла разговаривать путем давления и шантажа, даже прикрываясь высокими целями и интересами. А если такое государство всякий раз бежит "удовлетворять" интересы нескольких человек, пренебрегая реальными интересами сотен тысяч граждан и их деньгами, которые взимаются в виде налогов для финансирования нацпроектов и профильных программ, – проиграют вообще все", - отметил Шумков.

Попытки "продолбить бюджет" и прогнуть систему под "себя любимого" случались и по другим проектам.

"Бывший глава администрации этого района и курировавший строительство экс-заместитель губернатора были осуждены за коррупционные правонарушения. Как и еще целый ряд представителей органов государственной и муниципальной власти, депутатов и предпринимателей за несколько последних лет были также осуждены либо освобождены от занимаемых должностей по другим ситуациям и прецедентам. Наверное, отчасти это проявление нашего характера в части желания вне зависимости от реалий всегда и во всем доказывать свою правоту и своё превосходство, а также упорства, доходящего порой до упрямства. Но бюджет – совокупность налогов всех, включая самые бедные слои населения, а система должна быть сбалансирована по отношению ко всем", - написал Шумков.

После получения результатов труда рабочей группы власти области обратятся в Правительство РФ для получения подтверждения софинансирования приобретения школы, а также для её полного дооснащения.

Напомним, ранее областные власти отказались выкупать школу на 1 тыс. 100 мест, построенную в рамках национального проекта "Образование". В начале 2019 г. региональные чиновники направили в Министерство просвещения РФ заявку на выделение 735 млн руб. для выкупа кетовской школы. Однако реальная стоимость, по словам застройщика, составила порядка 1,1 млрд руб. Из-за финансового спора сдача соцобъекта была сорвана, 1 сентября 2021 г. жители не смогли привести детей в новое образовательное учреждение. Конфликт тянется до сих пор, для положительного решения вопроса не хватает порядка 316 млн руб.

Теги: Вадим Шумков, Кетово, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2022 12:18 Мск Депутатам предложили выкупить "ненужную" курганскую школу, построенную по нацпроекту
Ранее 20.12.2021 13:48 Мск Зауральские власти получили представление прокуратуры из-за школы в Кетово


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3794

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети