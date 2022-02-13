В ситуации вокруг школы в Кетово проиграли все, - губернатор Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице "Вконтакте" подробно высказался о ситуации со школой в Кетово. Глава региона полагает, что в сложившейся ситуации проиграли все – и местные жители, дети которых могли бы уже учиться в новой школе, и строители, потому что за время конфликта подорожали стройматериалы, а стоимость здания осталась прежней, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начал он своё повествование с напоминания о том, что "предпочитает не комментировать ситуации в процессе, а высказываться, когда вопрос решён или наметились пути его решения". Шумков напомнил, что согласовали строительство школы и начали его в 2017-м.

"Сама стройка не была государственным заказом. Предполагалось, что застройщик самостоятельно, за свой счёт построит школу и по заранее определённой сумме поставит её местной администрации. Оценка строительной экспертизы проекта перед его началом составила 775 млн руб. После этого застройщик несколько раз вносил корректировки, в том числе те, что могли повлечь частичное снижение строительной стоимости. В сам нацпроект ещё в 2018 г. была внесена сумма в 734 млн руб. Сам застройщик до завершения проекта также письменно и официально уведомлял администрацию о готовности реализовать объект за 755 млн руб.", - написал Шумков.



Независимая оценка, заказанная администрацией Кетовского района, подтвердила сумму в 738 млн руб. (без учёта котельной, которую застройщик не планировал реализовывать, а также с частичным оснащением – мебель, оборудование и т.д.). Любая попытка "покачать цену", уже внесённую в нацпроект и подтверждённую документами, на тот момент смотрелась бы откровенно "криво" вне зависимости от обоснований и подоплеки.

"Несколько раз администрация района направляла официальные предложения по выкупу объекта. Было проведено более десятка совместных встреч на различных площадках с целью найти понятные варианты решения вопроса. К сожалению, безрезультатно. А далее – почти полтора г. постоянных попыток надавить на администрацию и правительство с целью получить желаемый объем финансирования. Общественники-пикетчики, телеграм-каналы, политтехнологи, кампания в СМИ – всё это дело недешевое, и могло бы пойти на лучшие цели в виде дополнительных улучшений для детей либо на снижение стоимости школы", - отметил губернатор.



Власти "отчасти предвидели такую ситуацию".

"С декабря 2018 г., ознакомившись с подходами отдельных представителей местной "элиты", выражавшихся в виде попыток "замутить интрижку" да "наказать бюджет", несколько раз публично сказал: "Завязывайте". Дословно. Такой же сигнал был транслирован отдельным "особо одаренным" экс-управленцам, действия которых, к сожалению, нередко напоминали повадки "сельской ОПГ". А в марте 2019 г. ещё раз зафиксировал подходы в своем публичном выступлении, назвав его "Честный разговор", где подвёл итоги того, что произошло с регионом и как нам всем нужно выходить из этой ситуации", - написал Шумков.

В августе 2020 г., перед завершением объекта, Шумков "специально повторил это отдельно в части новой школы", но, по его словам, "услышали не все"

"Далее было то, что было. 1 февраля 2022 г. дополнительно ещё раз было предложено нескольким участникам процесса, включая пару "бескорыстных фрилансеров", достойно и законно выйти из этой ситуации. Благодарен основным участникам процесса за то, что им хватило ума и мужества пойти навстречу, сделав соответствующие публичные же заявления. Понимаю, что сама ситуация во многом стала возможной ввиду совокупности причин, включая то, что определенные предыдущие "кривые-косые" процессы в регионе, а бюджет в качестве "кассы взаимопомощи для отдельных избранных" еще "по накатанной" кем-то могли восприниматься в качестве нормы. Потому еще раз искренне благодарю всех, кто понял и поддержал единственный вариант законного решения данной проблемы. Это, действительно, хороший шаг", - написал губернатор.



Сейчас создана рабочая группа для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы, чтобы она работала на благо жителей районного центра.

"Кто-то выиграл в этой ситуации? Нет. Проиграли местные жители, дети которых могли бы уже год ходить в новую школу. Проиграл застройщик – с учётом резкого роста стоимости строительных материалов и ускоренной инфляции при любом возможном номинале он, в лучшем случае, получит те же средства, что и полтора года назад. Ничего не выиграли правительство и местная администрация, которым год подряд пришлось регулярно отвлекаться на эту ситуацию вместо запуска нового социального объекта", - полагает Шумков.



Властям региона пришлось полтора года "многократно пояснять смысл слова "завязывайте", не раз произнесенного с 2018-го".

"Потому что с государством, каким бы оно ни было и как бы мы его ни воспринимали – бедным или богатым, щедрым или не очень – не имеет смысла разговаривать путем давления и шантажа, даже прикрываясь высокими целями и интересами. А если такое государство всякий раз бежит "удовлетворять" интересы нескольких человек, пренебрегая реальными интересами сотен тысяч граждан и их деньгами, которые взимаются в виде налогов для финансирования нацпроектов и профильных программ, – проиграют вообще все", - отметил Шумков.



Попытки "продолбить бюджет" и прогнуть систему под "себя любимого" случались и по другим проектам.

"Бывший глава администрации этого района и курировавший строительство экс-заместитель губернатора были осуждены за коррупционные правонарушения. Как и еще целый ряд представителей органов государственной и муниципальной власти, депутатов и предпринимателей за несколько последних лет были также осуждены либо освобождены от занимаемых должностей по другим ситуациям и прецедентам. Наверное, отчасти это проявление нашего характера в части желания вне зависимости от реалий всегда и во всем доказывать свою правоту и своё превосходство, а также упорства, доходящего порой до упрямства. Но бюджет – совокупность налогов всех, включая самые бедные слои населения, а система должна быть сбалансирована по отношению ко всем", - написал Шумков.



После получения результатов труда рабочей группы власти области обратятся в Правительство РФ для получения подтверждения софинансирования приобретения школы, а также для её полного дооснащения.

Напомним, ранее областные власти отказались выкупать школу на 1 тыс. 100 мест, построенную в рамках национального проекта "Образование". В начале 2019 г. региональные чиновники направили в Министерство просвещения РФ заявку на выделение 735 млн руб. для выкупа кетовской школы. Однако реальная стоимость, по словам застройщика, составила порядка 1,1 млрд руб. Из-за финансового спора сдача соцобъекта была сорвана, 1 сентября 2021 г. жители не смогли привести детей в новое образовательное учреждение. Конфликт тянется до сих пор, для положительного решения вопроса не хватает порядка 316 млн руб.