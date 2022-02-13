13 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

"Сгори в аду": дочь петербургского дирижера Гергиева оставила Беглову провокационное пожелание в соцсети

Проблемы в системе здравоохранения Санкт-Петербурга вынуждают горожан выражать возмущение не только в официальных заявлениях, но и в социальных сетях. Дочь известного режиссера Валерия Гергиева Наталья опубликовала пост, в котором пожелала Беглову «заболеть ковидом и сгореть в аду».

Предполагается, что толчком к такому неоднозначному заявлению со стороны Натальи стала новость о заболевании Гергиева коронавирусной инфекцией. Видимо, семье петербургского дирижера удалось побывать в огромных очередях в больницах Петербурга и столкнуться с другими проблемами в системе здравоохранения.

"Чтобы Беглов *** сгорел в аду и поскорее. Заболел ковидом и сдох… Похож на крысу", – написала Наталья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись уже вызвала широкий общественный резонанс. Усиливает и без того негативное отношение к градоначальнику нерешенная проблема с уборкой снега. На своем концерте в Санкт-Петербурге телеведущий и пародист Максим Галкин подчеркнул, что каждый год местные чиновники вместо работы над планом по решению коммунальных проблем Северной столицы просто удивляются приходу зимы.

Теги: александр беглов, гергиев, ковид, северная столица, максим галкин



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