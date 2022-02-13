13 Февраля 2022
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Лыжники, сборная России (2022) | Фото: Олимпийский комитет РФ

Российские лыжники стали Олимпийскими чемпионами

Российские лыжники выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине, сообщили Накануне.RU в Олимпийском комитете России.

"Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов сотворили историю – впервые за 42 года отечественные лыжники выиграли мужскую эстафету на Олимпийских зимних играх", - уточнили в МОК.

Сборную поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вторая золотая медаль за два дня. Мужская лыжная сборная повторила успех женской команды в эстафете. Мы сегодня снова первые в Пекине. За нашу сборную на третьем этапе бежал тюменец Денис Спицов. Для него это первое олимпийское золото и уже вторая медаль на этих Зимних играх. Поздравляю с победой Алексея Червоткина, Александра Большунова и Сергея Устюгова. Спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и тренерам за классную и мощную команду", - написал на своей странице "Вконтакте" Моор.

Теги: Лыжники, эстафета, Олимпиада



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