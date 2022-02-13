В Оренбурге чиновники мэрии ответят за нападение бездомных собак на ребёнка

Сотрудникам управления жилищно-коммунального хозяйства грозит ответственность за халатность – бродячие псы напали на ребёнка, началось расследование, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Оренбургской области.

Сотрудники управления, по версии следствия, не отлавливали бездомных собак. В результате псы, разгуливавшие по улице Бебеля, напали на ребёнка. По факту случившегося сотрудники управления стали фигурантами уголовного дела по статье "Халатность".

Напомним, вопрос нападения бездомных собак является болезненным и для других регионов страны. Аналогичные проблемы есть в Уфе, Североуральске (Свердловская область), Тюмени, Мегионе (ХМАО), на Ямале.