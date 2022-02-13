В Алма-Ате сотни митингующих требуют "расследования январских событий"

В Алма-Ате проходит митинг, участники которого требуют провести "справедливое расследование январских событий", они также выдвигают политические требования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На площади Республики собрались порядка 500 жителей, у некоторых из них – транспаранты и фотографии погибших в ходе январских событий, их имена также написаны на плакатах, сообщает "Интерфакс". Митинг начался с молитвы и выступления активистов.

Собравшиеся скандируют "Свободу!", призывая власти освободить незаконно задержанных в ходе январских беспорядков граждан. Митингующие также требуют провести справедливое расследование этих событий и выступают против пыток. Участники митинга несут цветы к монументу Независимости. Прозвучало требование отменить закон о первом президенте Казахстана и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий, переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в "Кантар" (Январь).

Мероприятие прошло без задержаний - митинг завершился через два часа после начала. Полиция никого не задерживала, сотрудники правоохранительных органов следили за безопасностью, но не ограничивали проведение митинга, который не был согласован с властями города.