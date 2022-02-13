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Общество За рубежом
Эйфелева башня Париж Франция (2012) | Фото: Накануне.RU

В Париже полицейские разогнали слезоточивым газом "Конвой свободы"

Полицейские Парижа встретили слезоточивым газом автоколонну "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Машины добрались до центра французской столицы и выехали к Триумфальной арке и на Елисейские Поля, сообщает РИА Новости. Водители сигналили и скандировали лозунги, махали флагами. Спустя несколько минут полиция начала применять слезоточивый газ, поскольку акция запрещена властями.

Большинство колонны – легковые автомобили, но были и небольшие фургоны. После неоднократного применения газа всю авеню заволокло едким облаком. Стражи порядка пресекли любые попытки строить заграждения, а также не пропустили людей на Елисейские Поля. Позже стало известно, что задержаны как минимум 44 человека.

Напомним, ранее стало известно, что полиция Парижа запретила демонстрацию в столице Франции, запланированную в рамках "Конвоя", вдохновлённого протестом дальнобойщиков против ограничений COVID-19 в Канаде.

Теги: Конвой свободы, Париж, полицейские



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Ранее 11.02.2022 09:21 Мск Европейскому "Конвою свободы" закрывают въезд в Париж


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