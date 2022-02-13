13 Февраля 2022
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Общество Украина
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

Страховщики "закрывают" воздушное пространство Украины

Крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, разослали всем лессорам мира (собственники самолётов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что вскоре перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний, по данным портала "Страна.ua", готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

"Первый звоночек прозвучал ещё накануне нового года, когда лизингодатель – европейская компания – потребовала вывода за пределы Украины двух самолётов украинского авиаперевозчика. Тогда ещё не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идёт о проблемах конкретного перевозчика, у него "туго" с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики всё настойчивее стали требовать, чтобы самолёты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно", - сказал источник издания.

Теги: Полёты, самолёт, Украина



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