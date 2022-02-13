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Общество Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В честь 300-летия Перми будут награждать медалями

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин учредил награду в честь 300-летия Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Указ опубликован на портале правовой информации. Учреждены юбилейная медаль "Во славу и развитие Перми", юбилейный памятный знак "Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми".

300-летие Пермь отпразднует в 2023 г. Город ведёт свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник посёлок при заводе. В 1971 г. город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 г. Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести".

Теги: 300-летие Перми, медаль



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