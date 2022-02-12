12 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин (2015) | Фото: Накануне.RU

Путин и Макрон обсудили якобы планируемое российское "вторжение" на Украину

В субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе французской стороны. Прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств.

Отдельно Путин и Макрон обсудили якобы планируемое российское "вторжение" на Украину. В Кремле назвали подобные заявления "провокационными спекуляциями, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе".

В итоге президенты договорились и дальше держать данные вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве Эммануэль Макрон обсуждал с ним возможные варианты по Украине и безопасности в Европе, которые не были согласованы с НАТО и США.

Теги: Путин, Макрон, переговоры, Россия, Франция



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