12 Февраля 2022
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские хоккеисты проиграли чехам на Олимпиаде в Пекине. Команды забили 11 шайб

В субботу российские хоккеисты уступили команде Чехии на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 5:5. В составе россиян шайбы забросили Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. У чехов отличились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок и Томаш Гика. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время сильнее оказалась команда Филипа Пешана. Победный бросок на счету Либора Шулака.

Несмотря на это поражение, российские хоккеисты обеспечили себе выход в плей-офф Олимпийских игр в Пекине. Ранее на турнире подопечные Алексея Жамнова одержали победы над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

Теги: Россия, Чехия, поражение, Олимпиада



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