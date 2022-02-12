Сын замглавы МВД России задержан при попытке дачи взятки

В результате спецоперации Самарского УФСБ при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона "МО ТНП". Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, 18 млн рублей передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, который работал под прикрытием. Также задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данным Хинштейна, в числе задержанных оказался сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ.

"СУ СК Самарской области уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки). Все трое задержаны на 48 часов, однако с учетом тяжести обвинения нет сомнений, что следствие будет ходатайствовать об аресте", - отметил он.

Позже депутат уточнил, что один из задержанных – это Денис Зубов, сын замглавы МВД России Игоря Зубова.

"Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-старший не имеет, и чем занимался его взрослый 43-летний сын не знал. Хотя репутационные вопросы это, увы, все равно не снимает: в том случае, конечно, если виновность задержанных не будет вызывать никаких сомнений", - рассказал Александр Хинштейн.

Он уточнил, что с Денисом Зубовым в ходе спецоперации были задержаны президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков.

"Это произошло сразу после того, как Денис Зубов передал портфель с 18 млн рублей сотруднику УФСБ в кафе на третьем этаже ТЦ "Вива-Лэнд" на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении. Оба этих человека хорошо (и не с лучшей стороны) известны самарским чекистам", - добавил депутат.

Официально никто из силовых ведомств пока не прокомментировал ситуацию.