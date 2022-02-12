В Новой Москве жестко задерживают защитников Троицкого леса

В Новой Москве в субботу начались задержания защитников Троицкого леса. Об этом сообщают местные активисты в своей группе в соцсети.

По их данным, днем полиция начала жесткие задержания защитников леса. Судя по опубликованному видео, силовики повалили несколько человек в снег. Активисты полагают, что правоохранители превышают полномочия, поскольку задержанные не оказывают сопротивления.

Сейчас люди в лесу ожидают руководства вырубки с документами. Также они просят всех, у кого есть видео задержаний, а также свидетелей сообщить об этом для оказания юридической помощи.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Ранее лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады.

На прошлой неделе народный сход в Троицком лесу посетил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. В беседе с корреспондентом Накануне.RU он заявил, что проблема вырубки леса является системной.