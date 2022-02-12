Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Шри-Ланку, Германию и Грецию

С 21 февраля Россия увеличит количество регулярных авиарейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта – в Грецию. Также будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр.

Решение было принято по итогам субботнего заседания федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как пишет "Интерфакс", по итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в странах решено с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам "Москва – Будапешт" с 7 до 14 рейсов в неделю, а по маршруту "Санкт-Петербург – Будапешт" – с 4 до 7 рейсов в неделю.

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту "Москва – Коломбо" увеличивается с 2 до 4 в неделю. Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам "Калининград – Берлин" – с 2 до 6 рейсов в неделю, "Калининград – Дюссельдорф" – до 5 рейсов в неделю.

Кроме этого, с 1 марта увеличивается количество регулярных авиарейсов в Грецию по маршрутам "Москва – Корфу" с 4 до 7 рейсов в неделю, "Москва – Миконос" – 4 рейса в неделю, "Санкт-Петербург – Афины", "Санкт-Петербург – Салоники", "Жуковский – Ираклион", "Екатеринбург – Ираклион" – по 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России на Кипр. Ранее авиасообщение с Кипром велось только регулярными рейсами.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга уже вернулся к допандемийным показателям.