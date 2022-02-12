Заседание CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой пройдет 13 февраля

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдет в воскресенье, 13 февраля.

Как сообщается на официальном сайте CAS, заседание начнется завтра в 15 часов 30 минут по московскому времени (в 20.30 по пекинскому). Уточняется, что оно пройдет в режиме видеоконференции.

Как говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда, принятое решение будет доведено до всех заинтересованных сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Напомним, что декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещенного препарата "триметазидин". Сейчас Международный Олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытаются опротестовать участие россиянки в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уже заявил, что в ФФККР не сомневаются в честности своей спортсменки. По его словам, дело требует тщательного разбирательства, потому что "вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов".