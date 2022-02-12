"Невероятная сила воли": Путин оценил победу российских лыжниц на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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Напомним, в субботу женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете 4x5 км. За нашу команду выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Как отметил Путин в своей телеграмме спортсменкам, он поздравляет их с настоящим триумфом и заслуженным олимпийским "золотом".

"Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Глава государства пожелал лыжницам новых успешных стартов и спортивных достижений.

"Вы – молодцы!", - добавил Владимир Путин.

После триумфа наших лыжниц сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете зимней Олимпиады. На данный момент в активе российской команды три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.