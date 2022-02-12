12 Февраля 2022
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свеча, храм, православие (2018) | Фото: Накануне.RU

Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет в Доме кино в Москве

Прощание с известной актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в Москве.

Кириенко ушла из жизни минувшей ночью. Ей было 88 лет, причина смерти актрисы не уточняется.

Как сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, церемония прощания с Зинаидой Кириенко состоится в ближайший вторник. Она пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов и начнется в 11 часов. Затем народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, что ранее сын Кириенко сообщал о ее госпитализации с коронавирусом.

Теги: актриса, прощание, Кириенко



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