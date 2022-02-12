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Политика В России За рубежом Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Захарова заявила о "некоторой оптимизации" российских загранучреждений на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими дипломатическими представительствами на Украине.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Россия существенно сократила штат своего посольства в Киеве. Отмечалось, что это же касается генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

Мария Захарова подтвердила эти сведения. По ее словам, речь идет "о некоторой оптимизации".

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине – чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами – мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности.

В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в ходе разговора по видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может "совершить вторжение" на Украину уже на следующей неделе. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что сегодня планирует провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Теги: Захарова, МИД, Россия, Украина, оптимизация



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