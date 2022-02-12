12 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин выделил более 400 млн рублей на изучение генома штамма "омикрон"

Правительство России выделило средства на изучение генома штамма коронавируса "омикрон".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма. Деньги направят из резервного фонда Правительства, их получат подведомственные учреждения Роспотребнадзора.

Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта "омикрона". Предполагается, что финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысяч проб.

Как заявил Мишустин, надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.

"Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - отметил он.

Напомним, на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости омикроном в столице, очевидно, уже прошел.

Теги: Мишустин, омикрон, изучение, штамм



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