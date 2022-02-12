Российские лыжницы взяли "золото" Олимпиады в Пекине

В субботу женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали Олимпийских игр-2022 в Пекине в эстафете 4x5 км.

За российскую команду выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева (на фото), Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Серебряные медали гонки достались сборной Германии, а "бронзу" взяли лыжницы из Швеции.

Таким образом, благодаря победе наших лыжниц сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине. На данный момент в активе команды три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидирует в медальном зачете игр сборная Германии: у немцев семь золотых и пять серебряных наград. Всего же на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.