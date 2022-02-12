12 Февраля 2022
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коллаж, кремлевский доклад, папка, Россия, США, Кремль (2018) | Фото: Накануне.RU

Госсекретарь США анонсировал свои переговоры с Лавровым по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в субботу планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ, заявление Блинкен сделал на пресс-конференции на Фиджи по поводу ситуации вокруг Украины.

"Подчеркну наше единство, когда сегодня вечером проведу разговор с главой МИД РФ Лавровым. Если Россия действительно заинтересована в решении через дипломатию и диалог ею же созданного кризиса, то мы готовы сделать это", - отметил американский госсекретарь.

В то же время глава Госдепа в очередной раз предупредил, что США и их союзники уже подготовили "жесткие санкции" на случай, если Россия нападет на Украину.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден в ходе разговора по видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может "совершить вторжение" на Украину уже на следующей неделе.

Теги: Блинкен, Лавров, переговоры, Россия, США



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