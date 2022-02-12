"Держусь": госпитализированный Зюганов рассказал о своем состоянии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный в больницу, заявил, что чувствует себя хорошо.

Ранее в партии отрицали, что Зюганов находится у врачей. Затем стало известно, что лидера коммунистов все-таки "госпитализировали на несколько дней" в целях профилактики.

Как сообщил Геннадий Зюганов РИА Новости, врачи все еще наблюдают за здоровьем.

"Держусь, держусь. В целом нормально, рабочее (состояние)", - заявил он агентству.

На вопрос, надолго ли политик задержится в больнице, он ответил, что это будет "по ситуации", после того, как медики проверят его здоровье.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе был госпитализирован лидер другой парламентской партии – глава ЛДПР Владимир Жириновский.