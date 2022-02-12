"Держусь": госпитализированный Зюганов рассказал о своем состоянии

12 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
геннадий зюганов (2013) | Фото: накануне.RU

"Держусь": госпитализированный Зюганов рассказал о своем состоянии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный в больницу, заявил, что чувствует себя хорошо.
Читайте также:

Ранее в партии отрицали, что Зюганов находится у врачей. Затем стало известно, что лидера коммунистов все-таки "госпитализировали на несколько дней" в целях профилактики.

Как сообщил Геннадий Зюганов РИА Новости, врачи все еще наблюдают за здоровьем.

"Держусь, держусь. В целом нормально, рабочее (состояние)", - заявил он агентству.

На вопрос, надолго ли политик задержится в больнице, он ответил, что это будет "по ситуации", после того, как медики проверят его здоровье.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе был госпитализирован лидер другой парламентской партии – глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Теги: Зюганов, больница, КПРФ, состояние



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2022 15:54 Мск Зюганова госпитализировали в "корпус к Жириновскому"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3730

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети