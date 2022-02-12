В ХМАО вспыхнул локомотив грузового поезда из 72 вагонов

В Ханты-Мансийском автономном округе начата проверка по факту возгорания локомотива.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось поздно вечером 11 февраля на перегоне Вах-Манчем участка "Тобольск – Сургут" Свердловской железной дороги. Там произошло задымление и последующее возгорание локомотива, который следовал в составе грузового поезда из 72 вагонов.

Впоследствии огонь был потушен локомотивной бригадой. Пассажирские поезда не задерживались, пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка. Речь идет о соблюдении законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.