Скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Ушла из жизни известная актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Да, она умерла этой ночью", - подтвердил он изданию РИА Новости.

Причина смерти актрисы не уточняется. Ранее сын Кириенко сообщал о ее госпитализации с коронавирусом. Отмечалось, что состояние народной артистки "не очень хорошее".

Зинаиде Кириенко было 88 лет. В списке ее самых известных картин "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева и "Два капитана" Евгения Карелова.