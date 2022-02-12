Глава ФФККР о Валиевой: Эта дикая история вызывает слишком много вопросов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Напомним, декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещенного препарата триметазидина. Сейчас Международный Олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытаются опротестовать участие россиянки в Олимпиаде. В свою очередь, Олимпийский комитет России считает, что проба была вскрыта с не соответствующей правилам задержкой, при этом собственно наличие препарата в пробе ОКР не отрицает.

Как заявил сегодня Горшков, в ФФККР не сомневаются в честности своей спортсменки. По его словам, дело требует тщательного разбирательства.

"Потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего. А с другой – что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны, мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы", - приводит слова главы ФФККР официальный сайт Федерации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по решению об отмене временного отстранения Камилы Валиевой.