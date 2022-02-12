12 Февраля 2022
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Байден назвал союзникам дату "российского вторжения" на Украину

Американский президент Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину уже на следующей неделе, 16 февраля.
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Как пишет ТАСС, такое утверждение содержится в материале в газете Politico, которая ссылается на собственные источники. Так, участие в беседе приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, "российскому вторжению" могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

Один из источников газеты выразил мнение, что содержание разговора указывало на "неизбежность" кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные "конкретными и тревожными". При этом само же издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще "сырыми" и не представлять общую оценку ситуации США.

Ранее стало известно, что Сенат Соединенных Штатов рассматривает новые санкции против России из-за "кибератак" на Украину. Между тем, Байден уже призвал американцев немедленно эвакуироваться с Украины.

Теги: Байден, Россия, Украина, США, дата



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