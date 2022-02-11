12 Февраля 2022
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Спутник V, экспорт (2021) | Фото: EPA

Путин утвердил состав совета, занимающегося экспортом вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В наблюдательный совет вошли спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый заместитель правительства Андрей Белоусов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, глава минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также управляющий директор Parnasse International Sarlau Доминик Стросс-Кан и заведующий кафедрой "Государственно-частное партнерство" в Финансовом университете при правительстве, экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев.

В обязанности совета входит экспорт вакцины "Спутник V". Состав утверждается сроком на пять лет.

Теги: Путин, совет, РФПИ, вакцина



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