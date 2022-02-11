12 Февраля 2022
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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

CAS принял апелляции МОК и WADA на отмену отстранения Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по решению дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили Накануне.RU в пресс-служба суда.

Дата слушаний пока не называется. Рассматривать дело будет выездная панель CAS в Пекине.

Напомним, решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее стало известно, что декабрьская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие запрещенного препарата триметазидина. Сейчас из-за этого Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытаются опротестовать участие россиянки в Олимпиаде. Олимпийский комитет России считает, что проба была вскрыта с не соответствующей правилам задержкой. При этом собственно наличие препарата в пробе ОКР не отрицает.

Теги: камила валиева, допинг, олимпиада в пекине, фигурное катание, триметазидин



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