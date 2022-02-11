11 Февраля 2022
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ванна (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге ГИБДД устанавливает участников поездки в ванной по центральным улицам

В Екатеринбурге полицейские проводят проверку после заезда на прицепленной к автомобилю ванне в центре Екатеринбурга, сообщают "РИА Новости".

Видеозапись "покатушек" появилась в соцсетях. На кадрах мужчина едет по центральному проспекту Ленина в прицепленной к автомобилю и раскрашенной в триколор ванне на полозьях, на боку которой имеется надпись #WeWillROCyou - под таким хэштегом поддерживают российских олимпийцев.

По факту произошедшего ГИБДД начало проверку. Участники заезда будут установлены, а виновные привлечены к ответственности. В действиях водителя транспортного средства усматривается нарушение правил перевозки пассажиров, отмечают в госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД, ванная, заезд



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