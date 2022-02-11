Коломенские медсестры прекратили голодовку

Младшие медсестры коломенского перинатального центра заявили о прекращении голодовки, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое решение они объяснили тем, что в центре уже третью неделю идет проверка надзорных органов и комиссии Минздрава Московской области. По некоторым направлениям уже приняты меры о снятии с младшего медперсонала дополнительной нагрузки. Кроме того, медсестрам сообщили, что планируется закрепление должностей младшего медперсонала за конкретными отделениями.

Также проблемами организации работ младшего медперсонала заинтересовались в Совете по правам человека при президенте РФ. Кроме того, участница голодовки Наталья Трухина побеседовала по ВКС с депутатом Госдум, руководителем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"Миронов справился о здоровье участниц акции, уточнил ряд вопросов, касающихся проблем младшего медперсонала, заявил, что берет конфликтную ситуацию в Коломенском перинатальном центре под свой личной контроль. Уже в марте депутатской фракции Государственной думы запланировано проведение специального рабочего совещания по проблемам младшего медицинского персонала в Российской Федерации. В ближайшие дни Сергеем Мироновым будут направлены необходимые запросы и обращения. В связи с вышесказанным, учитывая рекомендации наших лечащих врачей, а также позицию центрального руководства профсоюза "Действие", мы принимаем решение об окончании голодовки протеста. Нашей акцией мы добились привлечения общественного внимания к острым проблемам "оптимизации" младшего медицинского персонала в стране, его трудовых прав, прав пациентов на квалифицированную помощь этой категорией работников здравоохранения", - сообщают медсестры.

Напомним, в медучреждении Коломны ранее разгорелся скандал из-за того, что в смотровых кабинетах были установлены камеры видеофиксации. На четыре отделения работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в минздрав руководство больницы якобы разместило камеры, чтобы фиксировать нарушения "неугодных". Начальство же уверяло, что камеры были поставлены еще до этого и нацелены на борьбу с коррупцией в среде врачей. Акция протеста в Коломенском перинатальном центре началась 2 февраля. Медики жалуются на ухудшение условий труда, бездействие руководства и трудовой инспекции, а также на сокращение зарплаты вследствие оптимизации.