Состояние Жириновского ухудшается, ситуация осложняется диабетом

Состояние Владимира Жириновского остаётся тяжёлым, динамика отрицательная, ситуация осложняется диабетом, об этом сообщает Mash.

Якобы, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%, при этом он, якобы, считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему дают успокоительное.

Правое лёгкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается.