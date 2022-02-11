Матвиенко: За историей с Камилой Валиевой угадываются манипуляции спецслужб

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обвинения в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой абсурдны.

"Ситуация с Валиевой сомнительная, ее тесты не дают повода усомниться в чистоте", - заявила Матвиенко. Она не уточнила, откуда у нее информация о безоговорочной чистоте допинг-проб фигуристки.

"За историей с допинг-пробами Валиевой угадываются манипуляции спецслужб, понятно каких", - намекнула спикер СовФеда.

Напомним, декабрьская допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие запрещенного препарата триметазидина. Сейчас из-за этого Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев пытаются опротестовать участие россиянки в Олимпиаде. Олимпийский комитет России считает, что проба была вскрыта с не соответствующей правилам задержкой. При этом собственно наличие препарата в пробе ОКР не отрицает. Окончательное решение до 15 февраля примет спортивный арбитражный суд.