Нагиев станет одним из ведущих КВН на время болезни Маслякова

Актер Дмитрий Нагиев заменит ведущего КВН Александра Маслякова во время игры, запланированной на 17 февраля. Об этом сообщается на странице КВН в Instagram.

Уточняется, что шоумен проведет 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Напомним, Масляков уже второй раз заболел COVID-19, об этом он сам сообщил 2 февраля. Из-за болезни телеведущий вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН. Он рассказал, что несколько выпусков вместо него проведут люди "не чужие игре" и знаменитые игроки КВН.