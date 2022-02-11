В Перми за срыв строительства дома наказан директор компании-застройщика

В Перми наказан директор ООО "Торгово-производственная фирма "Пассаж-1"", сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Директор организации – строителя домов по улице Цимлянская в Орджоникидзевском районе Перми в 2014-15 гг., заключал с гражданами и юрлицами договоры участия в долевом строительстве квартир, однако обязательства не исполнил – дом так и не был введён. Сумма ущерба 14 пострадавшим (11 жителям и трём организациям) составила и 87 млн руб.

Суд наказал директора шестью годам колонии общего режима и штрафом в 400 тыс. руб. До рассмотрения дела пострадавшие получили компенсацию из бюджета.